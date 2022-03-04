Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» хочет летом купить защитника «РБ Лейпциг»

«Тоттенхэм» хочет летом купить защитника «РБ Лейпциг»
Комментарии

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» рассчитывают летом подписать хорватского футболиста.

Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с 2021 года, куда перешёл из загребского «Динамо» за € 18,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Гвардиол сыграл в 22 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Также на счету хорвата шесть матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Тоттенхэм» готов предложить защитнику «Интера» 4-летний контракт на € 6,5 млн за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022