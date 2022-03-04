«Тоттенхэм» хочет летом купить защитника «РБ Лейпциг»

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.



По информации источника, «шпоры» рассчитывают летом подписать хорватского футболиста.



Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с 2021 года, куда перешёл из загребского «Динамо» за € 18,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Гвардиол сыграл в 22 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Также на счету хорвата шесть матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

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