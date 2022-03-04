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Артём Куликов: судья принял решение не в нашу пользу в случае со вторым пенальти

Артём Куликов: судья принял решение не в нашу пользу в случае со вторым пенальти
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Главный тренер «Ротора» Артём Куликов прокомментировал поражение от «Рубина» в матче Кубка России (1:2).

«Мы понимали, что «Рубин» – играющая команда. Не планировали закрываться и у нас было достаточно голевых эпизодов, которые могли реализовать, но получили два гола с пенальти. Второй одиннадцатиметровый вышел на ровном месте. Судья принял решение не в нашу пользу.

Игра сегодня была, как минимум равная. Если бы мы забили свои моменты, то могли бы довести эту встречу до победы. Хочу пожелать «Рубину» успехов в дальнейших матчах, чтобы они добились в этом турнире максимального результата. Команда обладает хорошими исполнителями и хорошим специалистом в лице Леонида Викторовича Слуцкого. Желаю всего самого наилучшего!», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.

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