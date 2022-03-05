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Лаутаро Мартинес прервал свою безголевую серию, которая длилась 646 минут

Лаутаро Мартинес прервал свою безголевую серию, которая длилась 646 минут
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прервал свою безголевую серию в игре с «Салернитаной».

Аргентинец открыл счет в матче 28-го тура Серии А с «Салернитаной» на 22-й минуте. 24-летний форвард не забивал за «Интер» на протяжении 646 минут. Он не мог забить за клуб с января, а в чемпионате Италии – с декабря. Аргентинец оформил хет-трик за 56 минут. Ему ассистировали Николо Барелла и Эдин Джеко. Джеко также оформил дубль.

До этого 24-летний аргентинский футболист в этом году забил лишь один гол за «Интер» во всех турнирах. За весь сезон у него 11 голов в 23 матчах итальянской Серии А, но ни одного мяча в семи играх Лиги чемпионов. «Интер» идёт на третьем месте в Серии А, набрав 55 очков в 26 матчах.

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