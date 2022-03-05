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«Интер» разгромил «Салернитану» благодаря хет-трику Мартинеса и дублю Джеко

«Интер» разгромил «Салернитану» благодаря хет-трику Мартинеса и дублю Джеко
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Сегодня, 5 марта, завершался матч 28-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Салернитаной». Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Счёт на 22-й минуте открыл Лаутаро Мартинес после паса Николо Бареллы. Затем Мартинес после второго ассиста Бареллы оформил дубль. Во втором тайме аргентинец отметился голом после передачи Эдина Джеко, оформив хет-трик. Затем голами отметился Джеко после передач Робина Госенса и Дензела Дюмфриса.

Миланцы занимают первое место в турнирной таблице. Команда Симоне Индзаги набрала 58 очков в 27 матчах чемпионата. «Наполи» и «Милан» при равном количестве игр занимают второе и третье места в Серии А соответственно, имея в своём активе по 57 очков.

Италия - Серия А. 28-й тур
04 марта 2022, пятница. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Мартинес – 22'   2:0 Мартинес – 40'   3:0 Мартинес – 56'   4:0 Джеко – 64'   5:0 Джеко – 69'
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