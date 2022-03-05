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«Црвена Звезда» не будет отказываться от сотрудничества с «Газпромом»

«Црвена Звезда» не будет отказываться от сотрудничества с «Газпромом»
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Президент футбольного клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич заявил, что команда не станет отказываться от сотрудничества с российской компанией «Газпром».

«Мы не получали подобные запросы. Я искренне надеюсь, что этого не произойдёт. Мы говорим о спонсоре, который с нами с 2010 года, который спас нас в тяжёлый момент. Если бы не «Газпром», то уже не было бы никакой «Црвены Звезды». Мы не одобряем то, что ФИФА и УЕФА сделали с российскими клубами. В международном праве нет никаких оснований. Сейчас по всей Европе идет антироссийская истерия. Русский народ близок к сербскому народу и всегда будет», — цитирует Терзича издание Daily Mail.

Ранее контракт с компанией «Газпром» расторг немецкий футбольный клуб «Шальке 04».

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