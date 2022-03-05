Андреас Кристенсен отказался продлевать контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен намерен покинуть клуб, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо. По информации источника, футболист близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.



Ранее стало известно, что «Барселона» находится на финальной стадии подписания предварительного контракта с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном. Испанская команда предложила футболисту условия лучше, чем предлагал лондонский клуб и «Бавария».



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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