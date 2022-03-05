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Руслан Камболов стал игроком «Актобе»

Руслан Камболов стал игроком «Актобе»
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Российский полузащитник Руслан Камболов стал игроком «Актобе», сообщает пресс-служба казахстанского клуба. 32-летний футболист подписал соглашение сроком до конца 2022 года.

Напомним, Руслан Камболов покинул тульский «Арсенал» в начале января. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской «Алании». В 2004 году Камболов обратил на себя внимание селекционеров столичного «Локомотива», с которым и подписал первый профессиональный контракт. В послужном списке полузащитника также «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар». Руслан имеет опыт выступлений за сборную России (6 матчей). Руслан в разные годы играл за юношескую, и молодёжную национальную команду.

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