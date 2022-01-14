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Руслан Камболов покинул тульский «Арсенал»

Руслан Камболов покинул тульский «Арсенал»
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Полузащитник Руслан Камболов покинул тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба клуба. Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Полузащитник начинал карьеру в школе владикавказской «Алании». В 2004 году Камболов обратил на себя внимание селекционеров столичного «Локомотива», с которым и подписал первый профессиональный контракт. В послужном списке полузащитника также «Нижний Новгород», «Волгарь», «Нефтехимик», «Рубин» и «Краснодар». Руслан имеет опыт выступлений за сборную России (6 матчей).

Также тульский «Арсенал» расторг контракты с защитником Александром Денисовым и нападающим Александру Тудорие.

Напомним, «Арсенал» завершил первую половину сезона РПЛ на 12-м месте. В 18 матчах чемпионата России тульский клуб набрал 19 очков. В первом туре после зимнего перерыва «Арсенал» сыграет с «Сочи».

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