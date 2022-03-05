«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Кевин Френд.



«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 5-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).