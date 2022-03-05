«Челси» и «Бёрнли» объявили стартовые составы на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Челси» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Челси».



«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Коллинз, Тарковски, Робертс, Браунхилл, Вествуд, Леннон, Макнил, Вегорст, Родригес.



Запасные: Хеннесси, Бардсли, Лонг, Лоутон, Томас, Корк, Барнс, Корне, Ричардсон.



«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чалоба, Джеймс, Ньигес, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Маунт, Хаверц.



Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Сарр, Ковачич, Лофтус-Чик, Кенеди, Зиеш, Лукаку, Вернер.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Эдриан Холмс.