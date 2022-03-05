«Брентфорд» победил «Норвич» благодаря хет-трику Айвана Тони

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Брентфорд». Гости одержали победу — 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий Айван Тони, ему ассистировал Кристоффер Аер. На 52-й минуте Тони реализовал пенальти в ворота «Норвича».
Тони выводит «Брентфорд» вперёд:
Через шесть минут судья поставил ещё один 11-метровый в ворота «Норвича». К «точке» подошёл Тони, который забил и, таким образом, оформил хет-трик. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «Норвича» Теэму Пукки, ему ассистировал Джон Роу.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступал Гэвин Уорд.
«Брентфорд» в 28 матчах набрал 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (17) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).
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