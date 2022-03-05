«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон» в матче 28-го тура АПЛ. У Коутиньо гол и передача

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Саутгемптон». Хозяева одержали победу — 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился нападающий Олли Уоткинс, ему ассистировал Дэнни Ингс. На 44-й минуте преимущество «Астон Виллы» удвоил хавбек Дуглас Луис, голевой пас отдал Филиппе Коутиньо.

Уоткинс выводит «Астон Виллу» вперёд:

Результативный удар Луиса:

На 52-й минуте Коутиньо довёл счёт до разгромного, результативной передачей отличился Ингс. Через две минуты Ингс после паса Мэтти Кэша оформил дубль.

Гол Коутиньо:

Ингс устанавливает окончательный счёт встречи:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. В роли резервного рефери выступал Тим Робинсон.



«Саутгемптон» в 26 матчах набрал 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (33) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).