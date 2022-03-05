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«Эспаньол» победил «Хетафе», хавбек «Краснодара» де Вильена отдал голевую передачу

«Эспаньол» победил «Хетафе», хавбек «Краснодара» де Вильена отдал голевую передачу
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера, ему ассистировал хавбек Тонни де Вильена, арендованный каталонским клубом у «Краснодара».

Кабрера открывает счёт:

На 27-й минуте защитник «Хетафе» Эрик Кабако забил автогол.

Гол Кабако в свои ворота:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.

После 27 туров «Эспаньол» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 32 очка. «Хетафе» (27) – на 15-м месте.

Испания - Примера. 27-й тур
05 марта 2022, суббота. 18:15 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Кабрера – 17'   2:0 Кабако – 27' (автогол)
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