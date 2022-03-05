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«Реал» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Примеры

«Реал» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад» на матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад».

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Родриго.

Запасные: Лунин, Начо, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Васкес, Асенсио, Бэйл, Диас, Азар, Йович.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Досагарат, Горосабель, Сальдуа, Субельдия, Мерино, Ильярраменди, Сильва, Оярсабаль, Исак.

Запасные: Райан, Элустондо, Ухия, Рафинья, Гевара, Альдалур, Субименди, Джуара, Лобете, Мартин, Порту, Сёрлот.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо Севилья и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступит Гильермо Конехеро Санчес.

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