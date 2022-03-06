Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» разгромил «Кальяри» на выезде в матче Серии А

«Лацио» разгромил «Кальяри» на выезде в матче Серии А
Комментарии

На стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри завершился матч в рамках 28-го тура Серии А сезона-2021/2022, в котором «Кальяри» принимал «Лацио». Гости одержали убедительную победу со счётом 3:0.

На 19-й минуте Чиро Иммобиле реализовал 11-метровый удар. На 42-й минуте Фелипе Андерсон ассистировал Луису Альберто. На 62-й минуте Филипе Андерсон забил третий гол в ворота «Кальяри», результативная передача на счету Милинковича-Савича. На 89-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Адам Марушич.

После 28 сыгранных туров «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе столичной команды 46 очков. «Кальяри» с 25 баллами находится на 17-й позиции.

Италия - Серия А. 28-й тур
05 марта 2022, суббота. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 19' (пен)   0:2 Альберто – 42'   0:3 Андерсон – 62'
Удаления: нет / Марушич – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022