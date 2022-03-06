«Лацио» разгромил «Кальяри» на выезде в матче Серии А
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На стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри завершился матч в рамках 28-го тура Серии А сезона-2021/2022, в котором «Кальяри» принимал «Лацио». Гости одержали убедительную победу со счётом 3:0.
На 19-й минуте Чиро Иммобиле реализовал 11-метровый удар. На 42-й минуте Фелипе Андерсон ассистировал Луису Альберто. На 62-й минуте Филипе Андерсон забил третий гол в ворота «Кальяри», результативная передача на счету Милинковича-Савича. На 89-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Адам Марушич.
После 28 сыгранных туров «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе столичной команды 46 очков. «Кальяри» с 25 баллами находится на 17-й позиции.
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