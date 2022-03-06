Клопп прокомментировал минимальную победу «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).



«Не знаю, запомним ли мы эту игру как одну из важных. Мы знаем, что «Вест Хэм» хорош в разных аспектах. Они понимали, что им нужно играть более прямолинейно, а мы были не так хороши на подборе. Но всегда надо стараться добиться положительного результата, и я доволен, что нам это удалось.



Если команда не так хорошо организована, нужно страстно обороняться – мы это и сделали сегодня. В некоторых моментах нам повезло. Но нельзя выиграть столько игр, как это сделали мы в последнее время, не искушая судьбу время от времени. Так что я доволен результатом. Знаю, что мы можем играть лучше, но мы обыграли сильного соперника. «Вест Хэм» неслучайно так высоко в турнирной таблице», – цитирует Клоппа BBC.

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«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» находится на пятой строчке, имея в активе 45 баллов.