Каземиро: когда наши болельщики помогают, мы способны на всё что угодно

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал победу команды в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:1).



«Это был целостный матч. Мы контролировали ход встречи, играли агрессивно, а также были спокойны. Это три очень важных очка для нас. «Севилья» сыграла вничью, мы как раз оторвались. Впереди ещё длинный путь — нам не стоит отвлекаться. Когда наши болельщики помогают, мы способны на всё что угодно», — цитирует Каземиро Marca.



В нынешнем сезоне Каземиро сыграл за «сливочных» в 36 матчах, отдав три голевые передачи, а также заработав 14 жёлтых карточек. После 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 63 очка.