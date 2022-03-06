Экс-скаут «Челси»: задевает, что Абрамовича считают холодным олигархом, ведь это не так

Бывший скаут «Челси» Пит де Виссер поделился мнением о владельце лондонского клуба Романе Абрамовиче.



«Решение о продаже клуба — это тяжёлый удар, потому что Абрамович — очень важный человек для «Челси». У людей сложилось неправильное представление о нём. Для Романа дело не в деньгах, ведь у него их много. В этом всё отличие — он хороший человек. Наверняка он расстроится из-за того, что я говорю о нём в прессе, но я настаиваю на своих словах. Я с радостью приму его гнев. Но я хочу сказать, каков настоящий Роман.



Поскольку он сам никогда не общается с прессой, многие считают его холодным олигархом, и меня это сильно задевает, потому что это не так. Поэтому я ощущаю потребность в его защите. Правда в том, что у Романа большое сердце. Я отлично помню время, когда перенёс операцию на сердце, а потом у меня диагностировали рак пищевода. Я справился с этим, но был раздавлен. Тогда я позвонил Роману, чтобы сказать, что вынужден уйти со своего поста. Никогда не забуду то, что он сказал мне. «Пит, я готов подписать с тобой контракт на десять или двадцать лет». Вы не верите в это, не так ли? Я был на грани смерти, а мне предложили продлить контракт на десять-двадцать лет. Понимание, что я много значу для кого-то, дало мне сил. Осмелюсь сказать, что Роман спас мне жизнь», — приводит слова де Виссера AD.

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