Бензема повторил достижение Роналду, Пушкаша и Ди Стефано
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:1). Этот гол стал для французского форварда 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
Таким образом, Бензема уже шестой сезон подряд забивает в Ла Лиге не менее 20 голов. Игроков с таким достижением в истории «Королевского клуба» было всего трое — Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш и Криштиану Роналду.
Напомним, после 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 63 очка.
3:1. Бензема («Реал Мадрид») реализует пенальти:
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