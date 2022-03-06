Бензема повторил достижение Роналду, Пушкаша и Ди Стефано

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:1). Этот гол стал для французского форварда 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Таким образом, Бензема уже шестой сезон подряд забивает в Ла Лиге не менее 20 голов. Игроков с таким достижением в истории «Королевского клуба» было всего трое — Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш и Криштиану Роналду.

Напомним, после 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 63 очка.

3:1. Бензема («Реал Мадрид») реализует пенальти:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.