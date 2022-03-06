«Локомотив» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 6 марта, состоится матч «Локомотив» — «Химки». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервный рефери — Алексей Сухой.
Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (41).
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