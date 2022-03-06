«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 6 марта, состоится матч «Крылья Советов» — «Арсенал». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Антон Анопа.



Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (41).