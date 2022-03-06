Невилл: ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил игроков «красных дьяволов» с футболистами «Манчестер Сити».



«Ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Манчестер Сити». Я хочу быть предельно честным. Диаш, Лапорт, Канселу, Уолкер — они лучше, чем вся четвёрка защитников «Манчестер Юнайтед». Полузащита: Фернандиньо и Родри лучше, чем опорники «Юнайтед». Бернарду Силва, Гюндоган, Де Брёйне… Бруну Фернандеш — единственный, кто мог бы попытаться попасть туда, если анализировать последние 12-18 месяцев. Но Де Брёйне, Силва, Марез, Фоден, Стерлинг… Я не могу выбрать Бруну вместо Силвы и Де Брёйне в данный момент. Роналду тоже нельзя включить в состав «Ман Сити», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Сегодня, 6 марта, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.