Невилл: ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сравнил игроков «красных дьяволов» с футболистами «Манчестер Сити».
«Ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не попал бы в стартовый состав «Манчестер Сити». Я хочу быть предельно честным. Диаш, Лапорт, Канселу, Уолкер — они лучше, чем вся четвёрка защитников «Манчестер Юнайтед». Полузащита: Фернандиньо и Родри лучше, чем опорники «Юнайтед». Бернарду Силва, Гюндоган, Де Брёйне… Бруну Фернандеш — единственный, кто мог бы попытаться попасть туда, если анализировать последние 12-18 месяцев. Но Де Брёйне, Силва, Марез, Фоден, Стерлинг… Я не могу выбрать Бруну вместо Силвы и Де Брёйне в данный момент. Роналду тоже нельзя включить в состав «Ман Сити», — приводит слова Невилла Daily Mail.
Сегодня, 6 марта, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.
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