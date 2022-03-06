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«Ростов» ведёт переговоры с Валерием Карпиным

«Ростов» ведёт переговоры с Валерием Карпиным
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обсуждает с руководством «Ростова» своё возвращение на пост наставника команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если стороны придут к соглашению, то 53-летний тренер будет совмещать работу в ростовском клубе и сборной России.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.

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