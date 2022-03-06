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Руководство ЦСКА поставило команде задачу — второе место в РПЛ и победа в Кубке России

Руководство ЦСКА поставило команде задачу — второе место в РПЛ и победа в Кубке России
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Руководство московского ЦСКА в период зимней паузы поставило перед командой задачи на вторую часть сезона-2021/2022. Армейцы должны выиграть Кубок России и завоевать серебряные медали нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, информирует «Спорт-экспресс».

Напомним, московский ЦСКА в 20 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе. Лидирует в чемпионате России «Зенит», набравший 41 очко. На втором месте – «Динамо» (39).

В Кубке страны ЦСКА прошёл «Сочи» на стадии 1/8 финала. В четвертьфинале турнира армейскому клубу предстоит встретиться со «Спартаком».

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