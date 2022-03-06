Юрий Жирков получил травму в матче с «Локомотивом» и покинул поле

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 39-й минуте счёт 2:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».

На 34-й минуте встречи защитник «Химок» Юрий Жирков получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел игрок подмосковной команды Эльмир Набиуллин. Уходя с поля, Жирков держался за заднюю поверхность бедра.

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (41).