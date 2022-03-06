Юран прокомментировал поражение «Химок» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).
«Футбол — это эмоциональный вид спорта. Болельщикам понравилось, были забитые мячи, жёлтые и красная карточки. К сожалению, матч завершился не в нашу пользу. Но я вижу, что команда играет на пределе желания, самоотдачи. Результатом недоволен, но отношением команды доволен.
Ситуация со второй жёлтой до сих пор непонятна. Не было грубой целенаправленной игры. Бруно пытался играть в мяч. Было сложновато, так как на одного игрока меньше. Мы не сели в оборону, пытались отбиваться. Сравняли, но, к сожалению, не дотерпели.
Объяснял парням, что игру с «Енисеем» убираем, так и вышло. Настрой у «Локо» был совсем другой, как и состав. В целом парни молодцы. С каждой игрой команда выглядит по-другому: желание, самоотдача, забитые мячи.
Что касается травмы Жиркова, то сейчас разберёмся, но вроде бы микронадрыв», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 6 марта 2022
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