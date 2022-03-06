Сердар Азмун опубликовал пост, посвящённый дебютной игре за «Байер»
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун посвятил пост в «Инстаграме» своему дебюту за «фармацевтов» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (1:1). Иранец вышел на замену на 89-й минуте.
«Первая игра», — написал Азмун, сопроводив текст эмодзи.
27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако «Байер» сумел договориться с «Зенитом», и сделка была осуществлена в зимнее трансферное окно. Контракт иранца с «фармацевтами» рассчитан до 2027 года.
После 25 сыгранных туров «Байер» с 45 очками находится на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
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