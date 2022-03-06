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«Кадис» обыграл «Райо Вальекано», нанеся мадридцам шестое подряд поражение в Примере

«Кадис» обыграл «Райо Вальекано», нанеся мадридцам шестое подряд поражение в Примере
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Сегодня, 6 марта, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился полузащитник Рубен Алькарас, ему ассистировал Уссама Идрисси.

На 63-й минуте второй гол «Кадиса» забил сам Идрисси.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хосе Мартинес Монтальбан.

Отметим, что поражение от «Кадиса» стало для «Райо Вальекано» шестым подряд в чемпионате Испании. Ранее мадридцы уступили «Атлетику», «Сельте», «Осасуне», «Эльче» и «Реалу».

После 26 сыгранных туров «Райо Вальекано» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 31 очко. «Кадис» (24) – на 18-й строчке.

Испания - Примера. 27-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Алькарас – 55'   2:0 Идрисси – 63'
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