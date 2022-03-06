«Кадис» обыграл «Райо Вальекано», нанеся мадридцам шестое подряд поражение в Примере

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Райо Вальекано». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился полузащитник Рубен Алькарас, ему ассистировал Уссама Идрисси.



На 63-й минуте второй гол «Кадиса» забил сам Идрисси.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хосе Мартинес Монтальбан.



Отметим, что поражение от «Кадиса» стало для «Райо Вальекано» шестым подряд в чемпионате Испании. Ранее мадридцы уступили «Атлетику», «Сельте», «Осасуне», «Эльче» и «Реалу».



После 26 сыгранных туров «Райо Вальекано» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 31 очко. «Кадис» (24) – на 18-й строчке.