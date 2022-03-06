Шварц похвалил игру «Спартака» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча со «Спартаком» (0:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о составе красно-белых.
«Не надо забывать, что мы в первую очередь люди, а не только профессиональные спортсмены. Поэтому нельзя всегда классно выглядеть против «Спартака». Надо сказать, что они здорово выглядели с ЦСКА, у них достаточно мощных игроков. Мы хорошо оборонялись, моменты были и там, и там. Но первый гол они забили с контратаки, второй гол — индивидуальное мастерство Промеса. Ну а потом мы получили красную карточку», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других встреч. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.
- 6 марта 2022
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