Силкин: красная карточка Варелы сломала игру. «Спартак» заслуженно победил «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:2) в 20-м туре чемпионата России.



«Спартак» победил заслуженно, а «Динамо» не показало свою игру. Надеялся, что и со стороны команды Шварца будут голы.



Такие матчи стоят особняком. Нерв очень обострён. «Спартак» смог воспользоваться ошибками соперника, а «Динамо» — нет. Бело-голубые допускали много потерь при переходе из обороны в атаку, поэтому у них почти не было моментов.



Красная карточка Варелы сломала игру. При счёте 2:0 тяжело играть вдесятером. «Спартак» мог забивать и больше. Они играли спокойно и по счёту.



В чемпионской гонке «Динамо» будет бороться до конца, но её исход теперь больше зависит от «Зенита», — рассказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.