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Игрок «Баварии» Зане высказался об отстранении российских команд от международных турниров

Игрок «Баварии» Зане высказался об отстранении российских команд от международных турниров
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Нападающий «Баварии» Лерой Зане высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Клубы, команды и игроки никак не могут повлиять на ситуацию. При этом сложно представить сейчас проведение матча в России или с российскими командами. Поэтому я понимаю это решение.

В «Манчестер Сити» я играл с Александром Зинченко, очень хорошим парнем моего возраста. Надеюсь, у него и его семьи всё будет хорошо», — цитирует Зане «твиттер» Bayern&Germany.

Напомним, УЕФА и ФИФА объявили о своём решении 28 февраля. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг», а сборная России не примет участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

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