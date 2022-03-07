Де Хеа – после поражения от «Сити»: однажды мы вернём «Ман Юнайтед» на заслуженное место

31-летний испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о поражении в гостевом матче 28-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Сити» (1:4).
«Однажды мы вернём этот клуб на заслуженное место. Сегодня был ещё один неудачный момент в трудном сезоне, но пока у нас всё ещё есть эта футболка, за которую нужно биться – мы не сдадимся», — гласит публикация де Хеа в «Инстаграме».
«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 28 тур.
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«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».
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