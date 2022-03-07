«Краснодар» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Краснодар» — «Урал». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



«Краснодар» набрал 29 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (41).