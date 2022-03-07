Данил Круговой: на данном этапе я всем доволен

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о сборах петербургского клуба.

«Доволен тем, как прошли сборы. Но индивидуальная статистика во время предсезонки не так важна, как общее командное взаимодействие. Я люблю умный футбол, когда взаимодействие с партнерами вместе с индивидуальным мастерством дают положительный результат на поле. За счет комбинационной игры появляется больше возможностей вскрыть насыщенную оборону соперников.

Чувствую себя комфортно в схеме, по которой мы сейчас играем, и мне понятны требования тренерского штаба. То, что удается выполнять большой объем работы как в атаке, так и в обороне, говорит о хорошем физическом состоянии, а значит, о хорошо проделанной работе на сборах. Так что на данном этапе я всем доволен», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.