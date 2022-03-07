Данил Круговой: ближе к концовке чемпионата посмотрим в турнирную таблицу

Защитник «Зенита» Данил Круговой перед очным матчем с «Уфой» рассказал об игре за башкирский клуб.

«Не думаю, что стоит сравнивать чемпионаты — просто было две игры с «Бетисом» с неудачным дебютом в домашнем матче. Не будем забывать, что «Бетис» находился в соревновательном периоде в Ла Лиге, а игровой тонус очень важен для футболистов. Считаю, мы очень здорово провели три тайма против хорошей и крепкой европейской команды. Хорошо быть в игровом тонусе, поэтому я за такой плотный график. У нас крепкая обойма для Премьер-Лиги и Кубка страны.

Мы идем от матча к матчу, задача — набирать три очка в каждом туре. А уже ближе к концовке чемпионата посмотрим в турнирную таблицу. Игра на дистанции покажет, кто может претендовать на чемпионство. В «Уфе» осталось много моих знакомых, очень хочется встретиться с ними на поле. Так получилось, что, когда я был в «Уфе», ни разу не сыграл против «Зенита», а когда вернулся в Петербург, то провел только один матч против «Уфы», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.



