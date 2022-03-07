«Ахмат» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч чемпионата России

Сегодня, 7 марта, состоится матч между «Ахматом» и «Рубином». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Дарко Тодорович, Марат Быстров, Евгений Харин,
Игорь Коновалов, Артём Тимофеев, Бернард Бериша. Даниил Уткин, Мохамед Конате.
«Рубин»: Юрий Дюпин, Монтассар Тальби, Силвие Бегич, Илья Самошников, Филип Уремович, Александр Ломовицкий, Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Андерс Дрейер, Александр Зуев, Виталий Лисакович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин».
«Ахмат» набрал 30 очков в 19 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (41).
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