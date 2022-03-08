Кейн обошёл Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

В ночь с 7 на 8 марта «Тоттенхэм Хотспур» встретился с «Эвертоном». Матч 28-го тура английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
Английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в этом матче, что позволило игроку выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, обогнав француза Тьерри Анри. Всего у Кейна теперь 176 забитых мячей в АПЛ. Возглавляет список Алан Ширер с 260 голами.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном, истекающий в 2024 году. Главный тренер «шпор» Антонио Конте считает форварда главной звездой проекта. Но решение Кейна будет зависеть от трансферов и попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. Если футболист откажется от продления, его могут продать.
- 8 марта 2022
-
07:44
-
07:25
-
07:09
-
04:57
-
03:51
-
03:32
-
03:14
-
02:54
-
02:35
-
02:22
-
01:53
-
01:34
-
01:17
-
01:02
-
00:52
-
00:32
-
00:21
-
00:15
-
00:05
- 7 марта 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:33
-
23:22
-
23:21
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:47
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:14