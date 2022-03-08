Кейн обошёл Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

В ночь с 7 на 8 марта «Тоттенхэм Хотспур» встретился с «Эвертоном». Матч 28-го тура английской Премьер-лиги проходил на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.



Английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль в этом матче, что позволило игроку выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, обогнав француза Тьерри Анри. Всего у Кейна теперь 176 забитых мячей в АПЛ. Возглавляет список Алан Ширер с 260 голами.



Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кейном, истекающий в 2024 году. Главный тренер «шпор» Антонио Конте считает форварда главной звездой проекта. Но решение Кейна будет зависеть от трансферов и попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. Если футболист откажется от продления, его могут продать.

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