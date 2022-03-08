«Ты просто дерьмовый Джеррард!» Фанаты «Тоттенхэма» — тренеру «Эвертона» Лэмпарду

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время матча 28-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» (0:5), сообщает Mirror.



По информации источника, фанаты «шпор» скандировали в адрес Лэмпарда: «Ты просто дерьмовый Стивен Джеррард!»



Напомним, «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера 31 января. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года. Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси».



После 26 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 45 очков. «Эвертон» с 22 очками находится на 17-й строчке.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон»:

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