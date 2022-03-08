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Лэмпард: у «Эвертона» была реакция команды, привыкшей проигрывать вдали от дома

Лэмпард: у «Эвертона» была реакция команды, привыкшей проигрывать вдали от дома
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (0:5).

«Мы чувствовали себя комфортно 15 или 20 минут. Индивидуальные ошибки привели к голам, которые лишили нас игры. Реакция была недостаточно хорошей. Это была реакция команды, привыкшей проигрывать вдали от дома. Нам нужно с этим разобраться. Психологическая сторона — это один из элементов. Футбол — это умение быть устойчивым. Единственный способ изменить ситуацию — усердно работать. Тогда все изменится. Это не волшебство, это работа», — приводит слова Лэмпарда BBC.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. От еврокубковой зоны команду отделяют два очка.

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