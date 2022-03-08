«Вулверхэмптон» интересуется хавбеком «Барселоны». Его могут включить в сделку по Траоре

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Вулверхэмптон», сообщает Sport.es.



По информации источника, испанца могут включить в часть сделки, по которой арендованный у «волков» форвард Адама Траоре смог бы остаться в каталонском клубе.



Хавбек является воспитанником «Барселоны». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Пуч сыграл в 10 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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