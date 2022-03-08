Нагельсман высказался о предстоящем ответном матче с «РБ Зальцбург» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ред Булл Зальцбург».
«Это особенный матч, и мы возлагаем на себя большие надежды. Надеюсь, мы покажем хорошую игру. Уверен, что каждый игрок знает, насколько важен этот матч.
«Зальцбург» будет защищаться высоко. Недавно у них выбыло несколько игроков (из-за болезни), что повлияло на их тренировочный процесс. Они выглядели уставшими к концу нашего первого матча, а это значит, что нам нужно поддерживать высокий темп», — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч «Бавария» — «РБ Зальцбург» пройдёт сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Первая игра 1/8 финала ЛЧ между «РБ Зальцбург» и «Баварией» завершилась вничью – 1:1.
- 8 марта 2022
-
12:55
-
12:39
-
12:29
-
12:19
-
12:03
-
12:02
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
11:05
-
10:57
-
10:45
-
10:41
-
10:19
-
10:05
-
09:59
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:32
-
07:44
-
07:25
-
07:09
-
04:57
-
03:51
-
03:32
-
03:14
-
02:54
-
02:35
-
02:22
-
01:53
-
01:34
-
01:17