Нагельсман высказался о предстоящем ответном матче с «РБ Зальцбург» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ред Булл Зальцбург».



«Это особенный матч, и мы возлагаем на себя большие надежды. Надеюсь, мы покажем хорошую игру. Уверен, что каждый игрок знает, насколько важен этот матч.



«Зальцбург» будет защищаться высоко. Недавно у них выбыло несколько игроков (из-за болезни), что повлияло на их тренировочный процесс. Они выглядели уставшими к концу нашего первого матча, а это значит, что нам нужно поддерживать высокий темп», — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.



Напомним, матч «Бавария» — «РБ Зальцбург» пройдёт сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.



Первая игра 1/8 финала ЛЧ между «РБ Зальцбург» и «Баварией» завершилась вничью – 1:1.

Новость по теме Нагельсман назвал слабые компоненты в игре «Баварии» в матче с «Зальцбургом» в ЛЧ