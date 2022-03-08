Дагерстоль покинул расположение «Химок» и уехал из России

Шведский защитник «Химок» Филип Пер Дагерстоль покинул расположение подмосковной команды и уехал из России, об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Габулов.

«Филип Дагерстоль покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока.

В связи с решением Международной федерации футбола не знаем, что будет дальше», — приводит слова Габулова ТАСС.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.