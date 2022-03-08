«Рома» и «Фиорентина» заинтересованы в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Рома» и «Фиорентина», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, «джаллоросси» и «фиалки» пристально следят за футболистом.
Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, куда перешёл из «Порту» за € 22 млн. Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Дало сыграл в 15 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:
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