«Ювентус» может подписать защитника «Кальяри»
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Защитник «Бордо» Рауль Белланова, выступающий на правах аренды за «Кальяри», может сменить команду. В услугах 21-летнего игрока заинтересован туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри хочет видеть игрока в своём составе. Отмечается, что «Ювентусу» придётся заплатить от € 7 до € 9 млн.
Белланова является воспитанником «Милана». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 2 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 21-летний защитник сыграл в 21 матче, в котором забил один гол и отдал две результативные передачи. Футболист вызывается в молодёжную сборную Италии до 21 года.
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