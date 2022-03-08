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«Ювентус» может отказаться от продления контракта с Дибалой

«Ювентус» может отказаться от продления контракта с Дибалой
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Будущее нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы находится в подвешенном состоянии. Туринский клуб уже не уверен в целесообразности продления контракта с аргентинским форвардом, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, финальные переговоры представителей Дибалы с «Ювентусом» должны были состояться 10 марта, однако клуб уже не уверен в необходимости этой встречи. «Ювентус» может заранее отказаться от продления контракта с Пауло. Руководство «старой синьоры» планировало предложить Дибале контракт с пониженной зарплатой.

Ранее стало известно, что в услугах аргентинца, чей контракт с «Ювентусом» истекает в конце сезона, заинтересованы каталонская «Барселона», мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

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