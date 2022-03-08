Агент Жиго заявил, что игрок не собирается досрочно покидать «Спартак»

Футбольный агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, подтвердил, что французский игрок не покинет досрочно стан красно-белых, даже несмотря на нововведение от ФИФА, информирует Metaratings.ru.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона. Контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до следующего лета, однако футболист решил доиграть сезон в стане красно-белых, несмотря на перспективу досрочного присоединения к «Марселю».

Напомним, в январе 2022 года Самуэль Жиго подписал контракт с «Марселем» и был отдан в обратную аренду «Спартаку» до конца сезона-2021/2022.