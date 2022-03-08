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Лэмпард — о неудачах: я пришёл в «Эвертон» без волшебной палочки. Впереди ещё 13 матчей

Лэмпард — о неудачах: я пришёл в «Эвертон» без волшебной палочки. Впереди ещё 13 матчей
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о неудачной форме «ирисок» в нынешнем сезоне.

«Я пришёл без волшебной палочки. Когда я пришёл в «Эвертон», было ощущение, что он может пойти ко дну. Это чувствовалось во всём городе, мне нужно было изменить ситуацию. Мне казалось, что у нас получилось.

Но этот трудный период – проверка. Я играл 20 лет, у меня были сотни таких периодов.

Общее настроение хорошее, и мы не можем его потерять, потому что люди будут оскорблять нас после одной неудачной игры. Мы должны думать шире – впереди ещё 13 матчей.

До моего прихода были проблемы, и решение становится всё яснее. Важно оставаться позитивными, но без глупого оптимизма», — цитирует Лэмпарда BBC.

После 25 сыгранных туров «Эвертон» располагается на 17-м месте в таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 22 очка.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон»:

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