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Ajansspor: защитник «Спартака» Айртон договорился о переходе в «Фенербахче»

Ajansspor: защитник «Спартака» Айртон договорился о переходе в «Фенербахче»
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Защитник «Спартака» Айртон Лукас может продолжить карьеру в Турции. «Фенербахче» достиг принципиальной договорённости с 24-летним бразильцем, информирует Ajansspor.

Согласно сведениям источника, Айртон может воспользоваться нововведением от ФИФА, которое позволяет любому легионеру из Российской Премьер-Лиги приостановить свой действующий контракт. Ситуацией намерен воспользоваться «Фенербахче», который интересуется Айртоном ещё со времён выступлений бразильца за «Флуминенсе».

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.

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