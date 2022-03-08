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В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе легионеров

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе легионеров
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи в СМИ о возможном уходе из московского клуба ряда легионеров. В частности, турецкая пресса сообщила о договорённости защитника Айртона Лукаса с «Фенербахче».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили чётко. Все намерены продолжить играть за «Спартак». При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью — в полном составе — готовится к следующему матчу», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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