Эдерсон: Фернандиньо — больше чем капитан

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес высоко оценил роль бразильского полузащитника Фернандиньо в стане «горожан».

«У Фернандиньо очень сильные лидерские качества. Он важный игрок и очень опытный — он дольше всех в «Сити». Ферна — больше чем капитан. Он направляет молодых игроков и помогает нам каждый день на тренировках. Он является основополагающей фигурой для нашей команды. Он направляет и консультирует как молодых, так и опытных футболистов.

Фернандиньо провёл в «Манчестер Сити» девять лет. Надеюсь, что он продолжит своё нахождение в клубе. Это последний год Фернандиньо по действующему контракту с «Сити», но я знаю, что клуб делает всё возможное для пролонгации», — приводит слова Эдерсона официальный сайт «Манчестер Сити».

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